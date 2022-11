Hat Österreich ein Korruptionsproblem?

Seit mehreren Wochen ist ein Thema mal wieder in aller Munde: Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid und sein Handy - genauer gesagt der Inhalt von diesem. Erneut kamen neue, belastende Chat-Nachrichten ans Licht - es folgten neue Anschuldigungen und neue Rücktritte. So langsam verliert man als Bürger oder Bürgerin allerdings schon den Überblick und fragt sich: Wer ist denn in Österreich noch „sauber“ und wie konnte es überhaupt so weit kommen? Gemeinsam mit Teresa Spari, Chefin vom Dienst der Kronen Zeitung, lässt Podcasterin Annie Müller Martínez die Entwicklungen der letzten Tage, Wochen und Monate rund um die „Chat-Affäre“ nochmal Revue passieren.