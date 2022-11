332 Schlepper gingen der Polizei heuer ins Netz

Die angespannte Lage an der Grenze beruhigt sich ein wenig. Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mitgeteilt wurde, sind die Aufgriffszahlen derzeit im Sinken. Während zu Spitzenzeiten in sieben Tagen fast 3700 Migranten vor allem in den Bezirken Neusiedl und Oberpullendorf gestrandet sind, so waren es in der vergangenen Woche nicht einmal halb so viele, konkret 1487 Flüchtlinge. „Einer der Gründe sind die niedrigen Temperaturen“, merken Soldaten im Assistenzeinsatz an.