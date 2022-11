„Asyl-Notverordnung muss in Kraft gesetzt werden“

Schnellere Registrierung

Er fordert mit FPÖ-Klubobmann Sicherheitssprecher Johann Tschürtz eine Entlastung für die Beamten. Unter anderem soll die Asyl-Notverordnung in Kraft gesetzt werden. Diese könnte zur Folge haben, dass Flüchtlinge an der Grenze abgewiesen werden. Streimelweger spricht sich auch für die Registrierung nach dem Fremdenpolizei- statt dem Asylgesetz aus. Letzteres ist zeitaufwändiger, bei Ersterem braucht es nur Daten wie etwa Name und Nationalität. Für die Polizisten würde dies jedoch eine deutliche Entlastung bringen, so der Personalvertreter. Die Voraussetzungen, um die Notverordnung in Kraft zu setzen, sieht er schon erreicht. „Es ist höchste Zeit, dass die Politik hier endlich tätig wird und unsere Polizisten unterstützt“, so FPÖ-Klubobmann Sicherheitssprecher Johann Tschürtz.