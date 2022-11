Wiener Schlepper kassierte knapp 40.000 Euro ab

Gleichzeitig zog die Polizei sieben Schlepper aus dem Verkehr. In einem aktuellen Fall ging einer Streife ein Vollprofi ins Netz. Der Verdächtige wurde von Fahndern auf der A…3 gestoppt, als er sechs Migranten von Mattersburg nach Wien bringen wollte. Bereits kurz zuvor hatte er sechs illegale Einwanderer transportiert und am Zielort abgesetzt. Weitere drei Flüchtlinge hätte der Chauffeur noch am selben Tag in Mattersburg abholen sollen. Festnahme!