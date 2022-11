Eigener Warmbadetag für Babyschwimmen und Senioren

Preiserhöhung in Ried

Im Freizeitbad in Ried hingegen will man das Problem mit den explodierenden Kosten mit einer Preiserhöhung in den Griff bekommen. Ab 15. Dezember werden die Tarife für die Sauna um zwei Euro und für das Schwimmbad um einen Euro erhöht. Im Gemeinderat ist über letzteres nicht jeder erfreut, der Antrag wurde aber mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ mehrheitlich beschlossen. Denn künftig muss man 8,50 Euro für eine Zwei-Stunden-Karte hinblättern, während man in Wels 4,50 Euro und in Braunau 4,40 Euro bezahlt.