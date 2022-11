„Buben müssen alleine unter dem Christbaum sitzen“

„Es ist eine fürchterliche Tragödie. Die Gemeinde steht nach diesem Unfall unter Schock. Unser ganzes Mitgefühl gilt der jungen Mutter und den kleinen Halbwaisen, zwei und fünf Jahre alt. Sie werden heuer allein unter dem Christbaum sitzen“, sagt Bürgermeister Bernhard Heinl aus Michelhausen nach dem Unfall-Drama im Bezirk Tulln. Wie berichtet, setzte sich ÖFB-Rekordteamspielerin Nina Burger nach einer Vereinsfeier trotz 0,54 Promille in ihren Audi A4, kam in den Gegenverkehr und krachte frontal in den Wagen eines 37-Jährigen.