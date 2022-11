Alko-Unfall von Ex-Teamstar: Mann totgerast

Aber wie kam es zu der Tragödie? Die Polizeisportlerin - seitdem sie die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte auch Mitarbeiterin im Innenministerium - war gegen 5.30 Uhr auf der Bundesstraße 19 in Asparn in ihrem Heimatbezirk Tulln (NÖ) auf das Bankett gekommen und hatte ihren Audi A4 verrissen. Dadurch kam der Wagen in den Gegenverkehr und erfasste frontal das Auto eines 37-jährigen Niederösterreichers. Der Mann wurde in seinem total zertrümmerten Kia eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.