Pessimistisch wie nie: Tipps gegen Krisen-Blues

1000 Leute wurden im Oktober zu ihrer aktuellen Stimmungslage befragt. das Ergebnis: Nicht einmal jeder Fünfte blickt positiv auf die kommenden zwölf Monate. Anfang 2021 waren die Leute zuletzt so pessimistisch - sie auch Grafik unten. Der Anteil jener, die sich im kommenden Jahr nichts Gutes erwarten, stieg in den vergangenen Monaten auf fast 80 Prozent an. Wegen der aktuellen Preisspirale schränken sich bereits drei von vier Landsleuten beim Konsum ein.