Wörthersee und Co. punktet bei Urlaubsgästen

Rekord trotz weniger Betten

„Die Anzahl der Betten ist in Kärnten in den vergangenen Jahren von 230.000 auf 140.000 gesunken. Wir waren also voll ausgelastet", meint Kresse, dessen Vertrag als Tourismuschef nicht verlängert wurde. Am 18. Jänner übernimmt Klaus Ehrenbrandtner.