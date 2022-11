Rauch: Sozialhilfe auch für Ukraine-Vertriebene

„Es darf da keine Denkverbote mehr geben“, erklärte Rauch im Interview mit dem „Standard“ (Freitag-Ausgabe) weiter. Zuvor hatte sich auch Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) vorsichtig positiv zu dieser Möglichkeit geäußert. Kocher hatte am Dienstag im ORF-„Report“ gemeint, ihm wäre es recht, wenn möglichst viele der aus der Ukraine Geflüchteten am Arbeitsmarkt tätig würden. Man müsse aber beachten, dass bei einer Integration der Vertriebenen ins Sozialhilfesystem für diese dann die Pflicht bestehe, Arbeitsplätze in Österreich anzunehmen.