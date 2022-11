Plötzlich stehen neue Wohnhäuser „im Hochwasser“

Wieder ein „Wasserschaden“

Bundespräsident Van der Bellen hat kürzlich den „Wasserschaden“, der an die Substanz am Gebäude der Demokratie in Österreich gehe, beklagt. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass es sich jeder richten könne, wie er wolle.W

Wie gefährlich der „Wasserschaden“ in Eberstalzell wirklich ist, werden wir sehen. Ganz klar ist nicht, dass man an der einstigen Gemeindespitze vor Genehmigung des „Fünf-Sterne-Wohnparks“ nichts von der Hochwassergefahr für das Bauprojekt wusste. Nun muss nachträglich repariert werden, was schwieriger ist, als vorher zu handeln.