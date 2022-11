Sieht so eine Sanierung aus?

Ein Signal der Abgrenzung zu den Geschehnissen in der Kurz-Ära sieht anders aus. Das sehen auch die Grünen so. Man fragt sich: Glaubt der Kanzler tatsächlich, dass so die Sanierung aussieht, die Van der Bellen gefordert hat? Nehammer darf sich jedenfalls nicht wundern, wenn er und die ÖVP mit den (negativen) Auswirkungen der Ära Kurz weiterhin eng verbunden bleiben.