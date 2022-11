Fleischmann-Comeback: Stirnrunzeln auch ÖVP-intern

Die am Vortag überraschend bekannt gegebene Rückkehr des einstigen Sprechers und Medienbeauftragten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Gerald Fleischmann, hat am Donnerstag auch ÖVP-intern für Stirnrunzeln gesorgt. Kärntens ÖVP-Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig gab sich „sehr überrascht“, in anderen Landesparteien wollte man die Personalie nicht kommentieren. Scharfe Kritik kam vom grünen Koalitionspartner.