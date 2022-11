Italiener macht Toyota zu Ferrari F430 - Anzeige!

Dass es sich trotz Ferrari-Logos, dem passenden roten Lack und so etwas wie einem Motor unter der Heckscheibe nicht um einen echten Ferrari handeln konnte, war offensichtlich. Also hielten die Finanzhüter in ihren grauen Uniformen den Mann zur Kontrolle an. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Toyota MR2 Coupé handelte, dessen Karosserie und Außenzubehör so verändert worden waren, dass er wie ein Ferrari aussah.