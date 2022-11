In 80 Hausmitteln um die Welt

Suppen werden auf der ganzen Welt bei Erkältungen eingesetzt

Die in Österreich sehr beliebte Hühnersuppe findet sich, leicht abgewandelt, auch in vielen anderen Ländern. In Thailand wird sie etwa als Tom-Yam (Gung) mit Koriander, Garnelen oder Fisch, Chili und Limettensaft genossen. In Griechenland kocht man Avgolemono, eine stärkende Hühnersuppe mit Zitronensaft, Eiern und Reis.