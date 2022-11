Inflation aktuell größte Sorge der Österreicher

Zufriedenheit mit der Entwicklung des Landes sinkt

Über die persönliche Bewertung der Entwicklung des Landes befragt, gaben 29 Prozent der Österreicher an, dass sich die Dinge in unserem Land in die richtige Richtung entwickeln. 71 Prozent jedoch fanden, dass sich Österreich ganz allgemein auf einem falschen Weg befindet. Nur in fünf der 29 Länder überwiegt die allgemeine Zustimmung (Saudi-Arabien, Indien, Indonesien, Thailand und Australien). Unter den europäischen Ländern in der Studie sticht nur Deutschlands Bevölkerung positiv hervor: Immerhin 48 Prozent sind mit der aktuellen Entwicklung des Landes zufrieden. Die größte Unzufriedenheit in Europa äußerten die Befragten in Ungarn (85 Prozent), Großbritannien (84 Prozent) und Polen (80 Prozent).