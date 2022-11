„Heizen oder Essen? Das darf nicht die Frage sein“

Forderung an Politik: „Treffsicherheit der Förderungen erhöhen“

An die Politik haben Rathgeb und Exenberger eine zentrale Forderung: „Unterstützungen wie Klimabonus und Strompreiszuschuss sind wichtig, aber die Treffsicherheit muss deutlich erhöht werden. Es braucht eine nachhaltige Absicherung armutsgefährdeter Menschen.“ Wenn immer mehr Menschen an den Rand gedrängt würden, drohe die Gesellschaft auseinanderzubrechen, warnt Exenberger vor den Folgen.