„Krone“ bei COP 27: So versagen wir beim Klima

Fond für das Ende der Welt

Im Bereich der Vermeidung von Klimaschäden fehlt es dem Abschlusstext an Ambition und Dringlichkeit. Wieder wurde die Chance vergeben, den Weg für den Ausstieg aus allen fossilen Energien - also aus Kohle, Öl und Gas - zu ebnen. Dies widerspricht allen wissenschaftlichen Erkenntnissen des Weltklimarats. Wir brauchen Fortschritte in der internationalen Klimapolitik - was wir hier bekommen haben, ist Stillstand. So schlafwandeln wir weiter in die Klimakrise„, kritisiert denn auch WWF-Klimasprecher Thomas Zehetner. Er prangerte die unwürdigen Verhandlungen an und spricht wörtlich von einem ,Fond für das Ende der Welt‘!