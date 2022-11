Jagd auf Phantome: Raubserie schockt Stadt Wien

Die Brutalo-Gruppe begann ihre Beutezüge in der Nacht zum Samstag gegen 01.45 Uhr zuerst im Verbrechens-Brennpunkt Stadtpark in der Landstraße. Dann, nur eine halbe Stunden später, gegen 02.15 Uhr Am Tabor in der Leopoldstadt – und schließlich um 04.45 Uhr in der Simmeringer Hauptstraße.