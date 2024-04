Essen, Baden, Garteln: Das alles steht im Mai an

Frühshoppen, Beach Partys und Tattoos

Allein schon am 1. Mai haben die Wiener die Qual der Wahl zwischen dem großen Maifest im Prater (s. auch S. 42), dem Maifest im Böhmischen Prater und zwei Free Open Air Beach Partys im Vienna Beach Club oder im „Himmel und Wasser“ auf der Donauinsel. Am Wochenende darauf geht es gleich weiter mit dem Street Food Festival vor der Stadthalle. Wer mehr Action will, kann einen Abstecher ins Innere machen, dort findet zeitgleich die Tattoo Messe statt. Zeitgleich geht am Wochenende vom 4. und 5. das traditionelle Mailüfterl in der Stammersdorfer Kellergasse über die Bühne.