Bewaffnete Bande schlug in 3 Stunden dreimal zu

Tatorte in drei Bezirken

Zunächst schlugen sie im Stadtpark im Bezirk Landstraße zu, Tatzeitpunkt war 1.45 Uhr. Nur eine halbe Stunde später, gegen 2.15 Uhr, überfielen die Räuber Am Tabor (Bezirk Leopoldstadt) ihr nächstes Opfer, um schließlich um 4.45 Uhr ihr drittes Opfer in der Simmeringer Hauptstraße in Simmering ins Visier zu nehmen. Erbeutet wurden Bargeld, eine Geldbörse sowie ein Handy.