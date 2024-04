Explosion in Wiener Gemeindebau – Mann verletzt

Die Verpuffung eines Gas-Luft-Gemisches hat am Samstag in einem Wiener Gemeindebau zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Mann geführt. Der Zwischenfall ereignete sich laut Angaben der Blaulicht-Organisationen in einem Keller eines Gemeindebaus in der Jedlersdorfer Straße im Bezirk Floridsdorf. Alle Indizien sprachen bisher laut Einsatzkräften für einen Unfall und keiner bewusst herbeigeführten Explosion.