Mit spektakulärer Show um die heimische Krone

Dabei müssen Hynamite und Co. die Judges um B-Girl Dora, B-Boy Junior und B-Boy Lil Zoo überzeugen. Lil Zoo? Der heimische Superstar „nur“ als Juror? „Ja, das wird richtig cool“, so der in Innsbruck lebende, gebürtige Marokkaner, der sich voll auf die Olympia-Quali fokussiert. Da will er ab 16. Mai in Schanghai und ab 20. Juni in Budapest das Ticket für Paris lösen. „Ich habe ein großes Repertoire an Moves und Styles. Damit versuche ich, in den Wettkämpfen immer die richtige Antwort auf meinen Kontrahenten zu finden.“ Wer Lil Zoo kennt, der weiß, dass er auf die Premiere seines Sports bei den Spielen brennt. „Ich glaube, dass ich die Chance habe, dort eine Medaille zu gewinnen.“