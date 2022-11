Immer mehr Kärntner Kinder von Armut betroffen

Armut steigt immer weiter an

Die junge Klagenfurterin ist leider kein Einzelschicksal. „Rund 35 Prozent der Kärntner haben massive finanzielle Probleme“, schildert Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, bei seinem Besuch in Kärnten. Mittlerweile habe sich die Lage schon so zugespitzt, dass ehemalige Spender der Volkshilfe jetzt schon selbst Hilfe benötigen.