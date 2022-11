Nur lustige Geschichten

Die lustigste Geschichte vom Klimagipfel-Desaster in Scharm el-Scheich: Die Vizechefin des Büros von Umweltministerin Leonore Gewessler beklagte sich öffentlich über eine Stromabschaltung am Konferenzort. Dabei war dieser Blackout vielleicht die wichtigste Symbolik im wirtschaftlich am Abgrund stehenden Schwellenland Ägypten. Das aber entging der Grünen in arroganter Ignoranz.