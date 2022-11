Umfrage: Die ÖVP stürzt auch beim Thema Asyl ab

Die Gründe für den Absturz sind mannigfach. Der Aufbau der Zelte, 89.876 Asylanträge bis Ende Oktober, die erzeugte Verwirrung rund um das Thema Menschenrechtskonvention. „Aber durch die Chats ist das Vertrauenslevel so stark beschädigt, dass solche Tiefs möglich sind. Besonders überraschend ist, dass die ÖVP sogar hinter der SPÖ in dieser Frage liegt“, so Hofer.