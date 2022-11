Übergewinn-Steuer: Jetzt beginnt das große Rechnen

Mit den Wasserkraftwerken Stegenwald und Sulzau, dem Biomasseheizkraftwerk Siezenheim II und der Errichtung des Solarparks in Eugendorf steht einiges an. Kritik an der Regierungsmaßnahme kommt von Arbeiterkammer (AK) und SPÖ. Der AK ist die Steuer zu gering, SPÖ-Chef David Egger will, dass das Land als Miteigentümer sämtliche Gewinne der Salzburg AG abschöpft.