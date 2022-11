Doskozil: „Die Chance für die SPÖ wäre riesig“

Seine Budgetrede am vergangenen Donnerstag war die Feuerprobe. „Ich hab sie ohne Probleme bis zum Ende geschafft“, sagt Doskozil bei unserem Interview im „Alten Landhaus“ in Eisenstadt nicht ohne Stolz. Knapp vier Wochen sind seit der fünften Operation am Kehlkopf vergangen, danach stand viel Logopädie auf dem Programm. „So konstant war meine Stimme noch nie“, befindet der Landeshauptmann. Dabei drückt seine rechte Hand auf den Kehlkopf, damit keine Luft entweichen kann - die Stelle muss nach einem Luftröhrenschnitt noch zugenäht werden.