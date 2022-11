Schon jetzt mehr Asylanträge als im Jahr 2015

Serbien gleicht Visaregeln an EU an

Hier hat Serbien angekündigt, seine Visaregeln an jene der EU anzugleichen. So brauchen seit Sonntag Tunesier ein Visum für Serbien, so das BMI. Weitere Nationen wie Indien sollen bis Jahresende folgen, verwies man auf eine Vereinbarung von Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit den Regierungschefs von Serbien und Ungarn, Aleksandar Vucic und Victor Orban, vom 3. Oktober in Budapest.