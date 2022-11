Van der Bellen: Weitere Millionen für Klimaschutz

Der kurz vor der COP27 (Abkürzung für die 27. Sitzung der Conference of the Parties, Anm.) veröffentlichte Bericht des UNO-Umweltprogramms UNEP, wonach sich die Erde mit den bei der letzten Weltklimakonferenz in Glasgow auf den Weg gebrachten CO2-Einsparungen bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,4 bis 2,6 Grad erwärmen wird, macht für Van der Bellen klar: „Es gibt noch viel zu viel bla bla bla und viel zu wenige Taten im Klimaschutz.“