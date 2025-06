Spar-Chef schickt Lehrlinge in Stall und aufs Feld

Beim Lokalaugenschein der „Krone“ in Sitzenberg-Reidling (NÖ) zeigten sich die Feinkost-Experten der Zukunft, Angela (19) und Toprak (18) aus Wien, nämlich sehr begeistert über diese Möglichkeit: „Meine Oma in Serbien hatte auch einen kleinen Bauernhof. Das Tierwohl steht bei mir an erster Stelle“, so die Nachwuchskauffrau. Und ihr engagierter Kollege mit türkischen Wurzeln ergänzt: „Diese Erfahrungen sind wirklich sehr spannend. Wir verkaufen ja auch diese Produkte, da muss man wissen, wo es herkommt“.