Dieb mit besonderer Vorliebe für Frühstückssemmeln

Beamte legten sich auf die Lauer und schnappten zu

„Die Aufregung in der Bevölkerung war aufgrund der Brot-Diebstähle bereits groß“, weiß Adriano Raffl von der Polizei in Sölden. In Zivil legten sich Beamte daher in der Morgendämmerung auf die Lauer. Mit Erfolg! Denn sie konnten jetzt einen 29-jährigen Rumänen, der schon länger in Tirol lebt und in der Ötztaler Gemeinde arbeitet, ausforschen.