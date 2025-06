Salzburg-Legende Ulmer ist zurück im Verein

Vom ÖFB zu Salzburg

Denn Mitte Februar gab der Oberösterreicher über die sozialen Medien sein Karriereende bekannt. Damals sagte der ehemalige Bullen-Kapitän in einem Interview mit der „Krone“, dass er mit der Trainerausbildung weitermachen möchte. In der Folge zog es ihn in den Nachwuchs des ÖFB. Nach den ersten Praxis-Erfahrungen in der U15 des heimischen Fußball-Bundes geht es für ihn damit wieder zu seinem Herzensklub. Neben dem Job in der Akademie wird der 39-Jährige auch die Trainerkurse absolvieren. Die B-Lizenz hat Ulmer bereits erfolgreich abgeschlossen.