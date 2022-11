Eltern: Muss man alle seine Kinder gleich lieben?

Sollen täte man - allein, man kann es nicht können. Denn: Kinder - und selbst die eigenen - sind wie alle Menschen um uns herum eine überaus heterogene Gruppe. Da gibt es den Langweiler und Spießer, der schon im ersten Lebensjahr in Panik verfällt, wenn seine Klötzchen nicht in gerader Reihe aufgefädelt sind; der später einen ehrbaren und sicheren Beruf wählen wird und dessen Karriereverlauf so voraussehbar ist wie der Lauf der Jahreszeiten und Gestirne.