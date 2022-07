Slowenien beginnt Abbau des Grenzzauns zu Kroatien

Slowenien hat begonnen, den Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Kroatien zu beseitigen. Die ersten Meter des Grenzzauns, der im Jahr 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise errichtet wurde, wurden laut slowenischen Medien am Freitag an einem Grenzübergang bei Metlika im Südosten des Landes abgebaut. Der Abbau steht laut dem Innenministerium symbolisch für eine neue Richtung der slowenischen Migrationspolitik.