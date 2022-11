Wirtschaft hofft auf Rückkehr der Cashback-Aktion

In der Corona-Pandemie brachte die Aktion von Wirtschaftskammer und der Stadt Klagenfurt wieder Schwung in den Handel. Daher appelliert Franz Ahm von der WKK: „Ich bitte die Verantwortlichen, ihre Budgettöpfe anzusehen und Geld für eine vorweihnachtliche Shoppinghilfe zur Verfügung zu stellen.“ Mit einem Budget der Stadtregierung könnte den Kunden prozentuale Rückvergütungen ihrer Einkäufe in City-10ern zur Verfügung gestellt werden.