Millionär durch „Fortnite“: Das macht „Aqua“ heute

Es war eine große Sensation für das in Sachen E-Sport bis dato kleine Österreich: Zusammen mit seinem norwegischen Teamkollegen Emil „Nyhrox“ Bergquist Pedersen triumphierte David „Aqua“ Wang am 27. Juli 2019 im Duo-Wettbewerb der „Fortnite“-WM und wurde dadurch über Nacht nicht nur international bekannt, sondern auch zum Millionär. Für den Weltmeistertitel im Doppel erhielten David und sein Mitstreiter ein Preisgeld in der Höhe von drei Millionen Dollar, nachdem sie sich zuvor erfolgreich in sechs Spielen gegen 49 andere Teams durchgesetzt hatten. Gegenüber krone.at verriet der heute 20-Jährige, wie sein Leben heute aussieht.