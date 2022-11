Türkisches Militär geht wieder gegen die PKK vor

Eine ähnliche Theorie hat auch Ewa Ernst-Dziedzic, außenpolitische Sprecherin der Grünen. Die Anzeichen würden sich mehren, dass der türkische Präsident Tayyip Recep Erdogan „den furchtbaren Terroranschlag in Istanbul als konstruierte Rechtfertigung dafür heranziehen könnte, abermals die Autonome Kurdenregion in Nordostsyrien beziehungsweise kurdische Regionen im Nord-Irak anzugreifen“, sagte sie am Dienstag in einer Aussendung. Noch bevor die Ermittlungen richtig begonnen hätten, hätte die türkische Polizei gleich einen vermeintlichen Tathergang präsentiert.