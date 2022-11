Österreicher entkam Terroranschlag in Istanbul

Rettungskräfte und Polizei seien in großer Zahl am Ort im Einsatz, berichtete der staatliche Sender TRT. Hubschrauber überflogen das Stadtviertel Beyoglu und angrenzende Stadtteile. Die Rundfunkbehörde verhängte eine vorläufige Nachrichtensperre, damit es nicht zu Panik in der Bevölkerung kommt. All das Chaos bekam der 33-jährige Niederösterreicher Paul Reiter nur mehr am Rande mit. Er hatte sich kurz vor dem Attentat noch in der Nähe aufgehalten. „Kurz vor der Explosion waren wir noch genau dort einkaufen. Es ist einfach furchtbar. Wir sind sehr froh, dass uns nichts passiert ist“, meinte Reiter hörbar erleichtert gegenüber der „Krone“.