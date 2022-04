Syrien/Irak: Türkei greift kurdische Milizen an

„Unmoralisches und gefährliches Doppelspiel“

Kritik an Erdogans Angriffen kommt in Österreich unter anderem von der außenpolitischen Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic. „Die internationale Sicherheit ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine zutiefst erschüttert. Es ist ein unmoralisches und hochgefährliches Doppelspiel der Türkei, an einem Tag zu Friedensverhandlungen einzuladen und am nächsten Tag in den eigenen Nachbarstaaten militärisch anzugreifen und Verletzte und Tote in der Zivilbevölkerung in Kauf zu nehmen. Die Labilität der Sicherheitsordnung verlangt es gerade jetzt, solch militärische Auseinandersetzungen um jeden Preis zu verhindern. Jeder Ansatz im Schatten eines größeren Krieges, völkerrechtswidrige Angriffe durchzuführen, ist auch von der internationalen Gemeinschaft, sowie selbstverständlich von der Europäischen Union zu verurteilen“.