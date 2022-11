Minderjährige Opfer lebten in sozialer Einrichtung

Die beiden Mädchen - elf und 14 Jahre alt -, die am vergangenen Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Meidling von zwei jungen Männern vergewaltigt worden sein sollen, waren in einer betreuten Wohneinrichtung des Wiener Jugendamtes (MA11) untergebracht. Das sagte eine Sprecherin der MA11 am Montag auf Anfrage. Es werde untersucht, ob die Aufsicht verletzt worden sei.