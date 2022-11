„Klimaschutz funktioniert nur mit Menschenrechten“

Schilling würde einiges an der Durchführung der Konferenz ändern. Sie würde die COP nicht von großen Konzernen sponsern lassen, die von den Umweltverbrechen profitierten. Die Hintergründe würden transparenter sein und die Ziele bindender. Die Konferenz dürfte nicht in einer Militärdiktatur stattfinden, in einem Land, in dem die Infrastruktur extra gebaut werden musste, um für alle Teilnehmer Platz zu haben.