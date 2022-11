Ältester Kärntner Schiri pfiff knapp 5000 Spiele!

5000 Spiele gepfiffen

Fast 5000 Spiele hat er in 55 Jahren gepfiffen. Schlagerspiele in der Kärntner Liga standen auf seinem wöchentlichen Programm. Der gebürtige Steirer, der bis zur Pensionierung in Villach beim Bundesheer angestellt war, will seinem Hobby treu bleiben, solange es ihm gesundheitlich gut geht.