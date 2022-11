Die „Befreiung“ der Ukraine durch den Galgen

Gemeinsam mit Zehntausenden Kärntnern diente Franz Arneitz während des Ersten Weltkriegs im k.u.k Infanterieregiment Nr. 7 Graf von Khevenhüller, das nahezu an allen Fronten Europas eingesetzt wurde. Arneitz erlitt bei seiner Feuertaufe auf der Tokarnia-Höhe (heute im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet) Erfrierungen an den Füßen, was ihm einen Lazarett-Aufenthalt und einen kurzen Heimaturlaub bescherte. Danach ging es zurück zur Truppe an die Ostfront, wo sich diesmal sogar kaiserlicher Besuch ankündigte. Arneitz schreibt: