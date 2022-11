Soldat erzählt: „So rettete ich mir das Leben“

Mit 21 wurde Franz Arneitz wie unzählige junge Kärntner im August 1914 in die k.u.k Armee eingezogen. Er kam zum Infanterieregiment Nr. 7 Graf von Khevenhüller. Vier Jahre lang kämpfte er im Ersten Weltkrieg - unter anderem in Regionen, die seit dem Ukraine-Konflikt 2022 erneut zu Kriegsschauplätzen wurden. Alles, was ihm widerfährt, schreibt er nieder: Ende November 1914 ringt seine Einheit nach wie vor um die Tokarnia-Höhe (heute im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet):