„Franz, komm und hilf mir, ich bin verwundet!“

Als 21-Jähriger wird Franz Arneitz aus Ledenitzen 1914 in die Armee einberufen. Alles, was ihm widerfährt, schreibt er nieder. Vier Jahre lang kämpfte er im Ersten Weltkrieg - unter anderem in Regionen, die seit dem Ukraine-Konflikt 2022 erneut zu Kriegsschauplätzen wurden.