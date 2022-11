Alko-Lenker kracht in eine Bushaltestelle

Der 52-jähriger Steyrer fuhr am Samstag gegen 13.35 Uhr mit seinem Pkw in Steyr auf der Haratzmüllerstraße Richtung stadtauswärts. Plötzlich platzte laut Angaben des Fahrers und seiner Passagiere an der Hinterachse ein Reifen, wodurch der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Bushaltestelle neben einem Schnellrestaurants prallte.