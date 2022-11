Eine Klima-Strategie wird schmerzlich vermisst

Der Klimarat der Bürger ist vorbei, existiert aber als Verein weiter, bei dem die resolute Oberösterreicherin Madeleine Stranzinger (bekannt aus Funk, Fernsehen und „Krone“) im Vorstand sitzt. So weit, so gut – aber was wurde aus dem Klimarat des Landes Oberösterreich, wo die eigentlichen Entscheidungsträger von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) abwärts sitzen?