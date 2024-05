Aus liebendem Paar wurden tote Mutter und Tochter

Mitbestattung von Pferd unüblich

Und die Forscher fanden auch heraus, dass das Grab um ein halbes Jahrtausend älter ist, als angenommen, also aus der Zeit der Römer und nicht des Mittelalters. „Damals war die Mitbestattung eines Pferdes unüblich“, heißt es im „Journal of Archeological Science“. Man geht davon aus, dass die Frauen vermutlich zeitgleich an einer Krankheit verstarben und zumindest eine von ihnen gerne geritten ist, darum das Pferd mit ins Grab gelegt wurde.