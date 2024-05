Diese Comic-Figuren helfen einem im Haushalt

„Mein Kärcher wurde zu R2D2“

Aber was hat es nun mit Helmi, Pikachu und Co. auf sich? Der Gallneukirchner klärt auf: „Mein Kärcher-Staubsauger stand immer in der Garage herum, und irgendwann habe ich mir gedacht, ich könnte einen R2-D2 (Anm.: Roboter aus „Star Wars“) daraus machen.“ Gesagt, getan: Eine Salatschüssel als Helm, Arme aus Holz, etwas Lack – fertig war er. Plötzlich sprudelten die Ideen, welche Comic-Figuren man noch umsetzen könnte. Allerdings brauchte Christoph Pirngruber dafür nicht nur Salatschüsseln, sondern noch weitere Staubsauger: „Die habe ich mir auf ,willhaben‘ besorgt“, lacht der kreative Bastler.